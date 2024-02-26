Sirkeci –Gazlıçeşme Raylı sistem hattı sadece yenilenmedi çevresini de değiştirdi

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi tamamlandı. Ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti ve bisiklet gibi imkanları İstanbullularla buluşturacak proje ile bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte kapsamında yer alan 7 bin 300 metre bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 3 yaya üst geçidi, 22 kara yolu ve yaya alt geçidi, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 tescilli istasyonu, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 yenilenecek istasyonu ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 istasyonu ile İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkanlarla da hibrit karakterde yeni nesil bir ulaşım projesi oldu"

"BANLİYO TRENLERİNDEN ŞİMDİKİ SOSYAL DONATILI MODERN TRENLERİ GÖRMEK BENİ MUTLU ETTİ"

Sirkeci'den başlayan yolculuk sırasında 8 durakta özellikle yaya ve bisiklet yalu çevresindeki park, kafe ve yeşil alanlarla başbaşka bir hatta dönüştüğünü belirten Devlet Demiryolu emeklisi Ahmet Çerçi, "Ben Ankara'da Devlet Demiryollarında kaynakçı olarak çalışırken banliyö ve kömürle çalışan trenleri gördüm. O günlerden bu güne kadar modern ve çevresine katkıda bulunan bir hattın açılması beni mutlu etti. Yıllarca Cankurtaranda oturdum yıllar önceki Banliyo trenlerinin durumu ile şu anki modern ve çevresinde meydana getirilen yaşam alanlarını görmek beni son derece mutlu etti." Dedi.