Şirketlerin VERBİS kaydında istisna sınır 100 milyona çıkarıldı

Daha önce şirketlerde çalışan sayısı 50'den fazla veya yıllık mali bilançosu toplamı 25 milyon TL olan yükümlülük istisna sınırının, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosunun 100 milyon TL olarak güncellendiğini belirten Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (KVKK) konusunda uzman Avukat Murat Altındere, "Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (KVKK) açısından Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) sistemine kayıt istisna sınırında değişiklikk yapıldı. Daha önce çalışan sayısı 50'den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'nin üzerinde olan gerçek veya tüzel kişilerin yükümlü olduğu VERBİS kayıt zorunluluğu; 25 Mayıs 2023 tarihli ve Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile çalışan sayısı 50'den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL'nin üzerinde olacak şekilde güncellendi" dedi.

Altındere, "Şirket çalışan sayısı 50'nin üzerinde olan ya da yıllık 100 milyon TL'nin üzerinde bilançosu olan yani her iki şarttan birini sağlayan şirketler VERBİS'e kayıtlı olmakla yükümlüdür" dedi.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne istisna getirmek ve istisnaların kapsamı ile uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla karar alabildiğini hatırlatan Altındere, "Bu kapsamda, 18 Ağustos 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2018/87 sayılı Kurul kararı ile 'yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar' Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna kılınmıştır" diye konuştu.

Altındere, "Yeni anılan Kurul kararı ile birlikte; istisna kriterinin belirlenmesinde esas alınan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik'te yer alan 'küçük işletme' tanımı, 25 Mayıs 2023 tarihli ve Resmi Gazete'de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği ile güncellenerek 'Yıllık çalışan sayısı 50 kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 100 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler' şeklinde belirlenmiştir" dedi.

"İŞLETMELER EKONOMİK OLARAK BÜYÜDÜ, İSTİSNA LİMİTLER 25 MİLYON TL'DEN 100 MİLYON TL'YE YÜKSELDİ"

Ayrıca, anılan kurul kararının yayımlandığı tarihten itibaren ülkemizdeki işletmelerin ekonomik göstergeler açısından büyüdüğü, iş hacimlerinin genişlediği ve 2018 yılında esas alınan 25 milyon TL limitinin mevcut yıllık mali bilanço toplamlarına göre düşük kaldığı dikkate alındığında, 2018/87 sayılı Kurul kararında yer alan yıllık mali bilanço toplamı tutarının da güncellenmesi ihtiyacı hasıl olduğunu belirten Altındere, "Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda, anılan istisna limitinin 25 milyon Türk lirasından 100 milyon Türk Lirasına çıkarılmasına gerek görülmüştür. Karar ile yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmaktadır." şeklinde konuştu.

"CEZALAR 6 MİLYON TL'Yİ BULUYOR"

Avukat Murat Altındere, kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere 6 milyon TL'ye kadar idari para cezaları kesildiğini de hatırlattı.