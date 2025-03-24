Şırnak’ta 6 çocuk annesi kadın, kocası tarafından öldürüldü

Edilen bilgilere göre olay Cizre İlçesine bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında meydana geldi. İddialara göre aralarında huzursuzluk bulunan 65 yaşındaki A.E, 6 çocuk annesi 49 yaşındaki eşi N.E'yi silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

6 çocuk annesi N.E kaldırıldığı Cizre Dr.Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. N.E'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, katil koca A.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.