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Giriş Tarihi: 24.3.2025 17:54 Son Güncelleme: 24.3.2025 18:22

Şırnak’ta 6 çocuk annesi kadın, kocası tarafından öldürüldü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 6 çocuk annesi 49 yaşındaki kadın köy meydanında kocası tarafından silahla vuruldu, hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ABİDİN YEL
Şırnak’ta 6 çocuk annesi kadın, kocası tarafından öldürüldü

Edilen bilgilere göre olay Cizre İlçesine bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında meydana geldi. İddialara göre aralarında huzursuzluk bulunan 65 yaşındaki A.E, 6 çocuk annesi 49 yaşındaki eşi N.E'yi silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

6 çocuk annesi N.E kaldırıldığı Cizre Dr.Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. N.E'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, katil koca A.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Şırnak’ta 6 çocuk annesi kadın, kocası tarafından öldürüldü
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