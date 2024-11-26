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Giriş Tarihi: 26.11.2024 18:03 Son Güncelleme: 26.11.2024 18:56

Şırnak’ta Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedi Suriye'de bulundu

Şırnak'ta Dicle Nehri'nde kaybolan 22 yaşındaki gencin cesedi Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu.

ABİDİN YEL
Şırnak’ta Dicle Nehri’nde kaybolan gencin cesedi Suriye’de bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım tarihinde kaybolan ve 10 günden bu yana kendisinden haber alınamayan arama kurtarma ekipleri tarafından da Dicle Nehrinde aranan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin cansız bedeni Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu. Silopi'de 17 Kasım'dan bu yana haber alınamayan ve en son Cizre'de Dicle Nehrine atladığı şüphesiyle Şırnak AFAD' tan 8 Arama Kurtarma Teknisyeni, 3 Hava dronu operatörü ve termal kameralı hava dronu. Cizre itfaiyesinden 4 dalgıç 1 su üstü bot. Van Emniyet Müdürlüğünden 4 kurbağa adam. Bitlis Emniyet Müdürlüğünden 2 kurbağa Adam. Diyarbakır AFAD 2 Su üstü ekip ve bir bot. Jandarma SAS komando ekibi 6 personelin 10 günden bu yana su altı, su üstü, kara ve havadan aradığı 22 Yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin'in cenazesi Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu.

AFAD Şırnak İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cizre ilçesinde Atatürk Parkı çevreyolu köprüsü mevkiinde bir şahsın nehre düştüğü ve kendisine ulaşılamadığı bilgisinin alındığı anımsatıldı. Emniyet, AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerine yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, arama çalışmalarına destek vermek üzere Şırnak AFAD koordinasyonunda Van Emniyet Müdürlüğü dalgıçları, Bitlis Emniyet Müdürlüğü dalgıçları. Diyarbakır AFAD ekibi ve Jandarma SAS komando ekipleri ile müşterek arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Suriye-Irak sınırlarına kadar kıyı taramaları yapıldı. Dün 17.00 sıralarında Suriye'nin Derik bölgesinden gelen bir cesede ait fotoğrafın güvenlik birimlerine geldiğini ve ailesine teşhis edilen fotoğraftaki kişinin kayıp çocuklarına ait olduğu beyan edilmesi üzerine arama çalışmaları sona erdi." ifadeleri kullanıldı. Kayıp gencin cesedi Derik Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, Yalgettekin Ailesinin de çocuklarının cenazesini teslim almak için yarın Suriye'nin Derik kentine gideceği ifade edildi.

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Şırnak’ta Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedi Suriye'de bulundu
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