Şırnak’ta silah kaçakçılarına operasyon! 7 gözaltı, çok sayıda silah ele geçirildi

Cizre ve İdil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılığı yapan Organize Suç Örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan operasyonda, 1 silah imalathanesi, 22 adet ruhsatsız av tüfeği, 136 adet av tüfeği mühimmatı, 1 uçaksavar mermisi, 2 kalaşnikov piyade tüfeği, 6 kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 40 adet kalaşnikov piyade tüfeği mühimmatı, 1 makineli tabanca, 2 tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 4 bin 200 tabanca mühümmatı, 122 kurusıkı tabanca mühimmatı, bin 16 adet tabanca şarjörü, 218 tabanca kabzası, 16 tabanca yayı, 30 kabza pimi ve 70 silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.