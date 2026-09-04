Şırnak’taki trafik kazasında yaralanmıştı: Polis memuru Kaygusuz şehit oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül'de şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."
Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷 pic.twitter.com/hD8NvA001s— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) September 3, 2026