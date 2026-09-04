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Giriş Tarihi: 4.09.2026 00:54

Şırnak'taki trafik kazasında yaralanmıştı: Polis memuru Kaygusuz şehit oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta görevi başındayken trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz'un şehit olduğunu bildirdi.

AA
Şırnak’taki trafik kazasında yaralanmıştı: Polis memuru Kaygusuz şehit oldu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül'de şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

#ŞIRNAK #MUSTAFA ÇİFTÇİ

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Şırnak'taki trafik kazasında yaralanmıştı: Polis memuru Kaygusuz şehit oldu
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