Haberler Yaşam Haberleri Şişli Etfal'de dehşet anları: Motokurye 4 güvenlikçiyi bıçakladı!
Giriş Tarihi: 14.10.2022 12:08 Son Güncelleme: 14.10.2022 12:09

Şişli Etfal'de dehşet anları: Motokurye 4 güvenlikçiyi bıçakladı!

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almaya giden motokurye Semih K., doktorla tartışınca hastanenin güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Semih K. ve güvenlikçiler arasında arbede yaşanırken şüpheli, 4 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladı.

DHA
Şişli Etfal’de dehşet anları: Motokurye 4 güvenlikçiyi bıçakladı!

Kanlı olay, dün akşam saat 20.40 sıralarında Sarıyer, Seyrantepe'deki SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Rapor almak için hastanenin acil servisine giden motokurye Semih K., henüz bilinmeyen bir nedenle doktorla tartıştı. Bunun üzerine doktor hastanenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlileri motokuryeyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Semih K. (22) direnince taraflar arasında arbede yaşandı. Semih K., cebindeki bıçağı çıkararak R.A, M.B, E.S. ve A.B. isimli 4 güvenlik görevlisini vücutlarının farklı yerlerinden bıçakladı. Şüpheli gözaltına alınırken güvenlik görevlilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Şişli Etfal'de dehşet anları: Motokurye 4 güvenlikçiyi bıçakladı!
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