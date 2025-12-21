Şişli’de ayaküstü hırsızlık: Motosikletli geçerken taşlama makinesini böyle çaldı!

Akılalmaz olay, 23 Ekim günü saat 11.15 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. (46) isimli motosikletli, caddede kaldırımda duran metal kesme ve zımparalama işlemi için kullanılan taşlama makinesini çalıp kaçtı.