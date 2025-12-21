Şişli’de ayaküstü hırsızlık: Motosikletli geçerken taşlama makinesini böyle çaldı!

Akılalmaz olay, 23 Ekim günü saat 11.15 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. (46) isimli motosikletli, caddede kaldırımda duran metal kesme ve zımparalama işlemi için kullanılan taşlama makinesini çalıp kaçtı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Durumu fark eden makinenin sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri geldi. Güvenlik kamerasından şüpheliyi tespit eden ekipler, Ş.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., çıkarıldığı mahkemece 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.