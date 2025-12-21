Haberler Yaşam Haberleri Şişli'de ayaküstü hırsızlık: Motosikletli geçerken taşlama makinesini böyle çaldı!
Giriş Tarihi: 21.12.2025 16:50

Şişli'de motosikletli kişi kaldırımda bulunan taşlama makinesini çaldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Akılalmaz olay, 23 Ekim günü saat 11.15 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. (46) isimli motosikletli, caddede kaldırımda duran metal kesme ve zımparalama işlemi için kullanılan taşlama makinesini çalıp kaçtı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Durumu fark eden makinenin sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri geldi. Güvenlik kamerasından şüpheliyi tespit eden ekipler, Ş.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., çıkarıldığı mahkemece 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık anı çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, motosikletle gelen şüpheli Ş.A.'nın taşlama makinesini, etrafı gözetlemesinin ardından çaldığı anlar yer aldı.

