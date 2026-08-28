Şişli’de dehşete düşüren anlar! Yol verme kavgası kanlı bitti: Motosiklet sürücüsü defalarca bıçaklandı!

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 13.50 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü Sertaç K. ile motosiklet sürücüsü Servan E. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen Sertaç K.'nin kardeşi Yasin K. de kavgaya dahil oldu. Yasin K., Servan E.'yi sol karın ve koltuk altı bölgesinden 3 kez bıçakladı.