Şişli’de girdiği evdeki klima ve televizyonu çaldı! Şüpheli şahıs tutuklandı: Hırsızlık anları kamerada

Olay, 18 Temmuz'da Şişli'de bir evde yaşandı. İddiaya göre, bir apartmanın dışında duran klima ünitesini gözüne kestiren S.Y. (19), kimsenin olmadığı sırada eve girdi. Evdeki televizyon, klima ve benzeri eşyaları çalan zanlı, olayın ardından kayıplara karıştı. Eve döndüğünde hırsızlık olayını fark eden ev sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.