Şişli’de otel odasında Tunuslu kadını katletmişti! İfadesi ortaya çıktı!

'İNTERNETTEN TANIŞTIK, HEDİYE ALDIM'

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin ifadesinde, "Birkaç ay önce sosyal medyadan tanıştık. Ona telefon ve bazı şeyler aldım. Masraf yaptım. Benden istediklerini aldım. Ama beni reddetti." dediği öğrenildi.