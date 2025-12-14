Şişli'de uyuşturucu operasyonu: Tam 97 kilogram ele geçirildi! 3 kişi tutuklandı

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evden dışarı çıkmadan ve kimseyle temas kurmadan kendisine getirilen maddeleri dönüştürerek piyasaya sürmeye hazır hale getirdiği tespit edildi. Evde yapılan aramalarda 97 kilo 404 gram uyuşturucu madde, 95 bin 300 Türk lirası, bin dolar, 500 euro ve 500 Suudi Arabistan riyali ele geçirildi.