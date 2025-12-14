Haberler Yaşam Haberleri Şişli'de uyuşturucu operasyonu: Tam 97 kilogram ele geçirildi! 3 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 14.12.2025 16:17

Şişli'de uyuşturucu operasyonu: Tam 97 kilogram ele geçirildi! 3 kişi tutuklandı

Şişli'de uyuşturucu imalatı yapılan eve düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda toplam 97 kilo 404 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız olarak imal, ithal veya ihraç etme' suçundan tutuklandı.

DHA Yaşam
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığını tespit ettikleri eve 12 Aralık'ta operasyonda düzenledi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evden dışarı çıkmadan ve kimseyle temas kurmadan kendisine getirilen maddeleri dönüştürerek piyasaya sürmeye hazır hale getirdiği tespit edildi. Evde yapılan aramalarda 97 kilo 404 gram uyuşturucu madde, 95 bin 300 Türk lirası, bin dolar, 500 euro ve 500 Suudi Arabistan riyali ele geçirildi.

3 ŞÜHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız olarak imal, ithal veya ihraç etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Şişli'deki uyuşturucu operasyonu kamerada!

