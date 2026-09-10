Şişli’de vicdansızlık! Kanser hastası babaları için ev ararken dolandırıldılar! Kapora mağduru oldular

"KİRA MİKTARI DÜŞÜK EV SİZE TESLİM EDİLMEYECEK"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Ayşen Erturan, "Biz 16 Ağustos tarihinde bahsi geçen evi gördük. Kira konusunda opsiyonlarımızı sorduk. Çok çetin bir pazarlık yaptığını ve kirayı bizim istediğimiz seviyeye çektiğini ve ev sahiplerinin kapora talep ettiğini söyledi. Biz de ev bize uygun olduğu için, 'Tamam' dedik. Kendi şahsi hesabına IBAN üzerinden 'kira kaporası' açıklaması ile ödemeyi yolladık. Bize sürekli ev sahibi, 'Bugün gelecek, yarın gelecek' dediği için süreç uzadı. 28 Ağustos'a kadar bu süreç devam etti ve biz sürekli oyalandık. 28 Ağustos günü sözleşme yapacağını öde sürdüğü ev sahiplerinin telefonunu açmadığını iddia etti. Ardından ev sahibinin evi kiralamaktan vazgeçtiğini söyledi. Biz de 'Tamam. Bize kira kaporamızı iade edin' dedik. Şahısta, 'Tamam. İade edeceğiz' dedi. Telefonu kapattık" dedi.



"'ÖLMÜŞ ÇOCUĞUM ÜZERİNE YEMİN EDERİM BU PARAYI VERECEĞİM' DEDİ"

Süreç içerisinde emlakçı tarafından sürekli oyalandıklarını anlatan Ayşen Erturan, "Günlerce beni oyaladı. Bana, 'Ölmüş çocuğumun üzerine yemin ederim bu parayı vereceğim' dedi. Sürekli çelişkili ifadeler veriyor. Her aradığımda çeşitli bahaneler sunuyor. Arıyorum hasta olduğunu, ilaca para verdiğini söylüyor. Sürekli süreci bu şekilde aksatıyor. Biz de savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduk. Bizi bu süreçte hem maddi hem de manevi olarak zarara uğrattı. Biz şimdi yeni bir ev için nasıl güvenip de sözleşme yapacağız bilmiyoruz. Çünkü ilk defa başımıza böyle bir şey geldi" diye konuştu.