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Giriş Tarihi: 26.08.2026 16:18

Şişli’de yürekler ağza geldi: Ağaç araçların üzerine devrildi!

Şişli’de yürekleri ağza getiren olay! Yol kenarındaki ağaç, park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

DHA
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Olay, saat 14.00 sıralarında Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki ağaç henüz bilinmeyen nedenle devrilerek park halindeki 2 aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, belediye ekipleri ağacı keserek kaldırmak için çalışma başlattı.

Şişli'de araçların üzerine ağaç devrildi! Yol trafiğe kapandı | Video

Devrilen ağaç, araçlarda oluşan hasar ve ekiplerin çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ŞİŞLİ

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Şişli’de yürekler ağza geldi: Ağaç araçların üzerine devrildi!
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