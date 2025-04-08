Şişli’deki çifte cinayette hamile kadın yanlışlıkla vurulmuş

İstanbul Şişli'de iki gün önce bir apartmanın zemin katındaki daireye giren maskeli saldırganlar, hamile Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'i silahla vurarak öldürmüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayının şüphelileri oldukları belirlenen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S.'nin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, M.S.'nin 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edildiğini kaydetti.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, cinayetin sebebi de ortaya çıktı. İddiaya göre, olaydan yarım saat önce Gezer ile şüpheliler apartmanın merdivenlerinde tartışma yaşadı. Tartışma bittikten bir süre sonra Gezer'in kapısını çalan şüpheliler, kapı açıldığında peş peşe ateş etti. Saldırıda Gezer'e 8 kurşun isabet ederken, sırtına tek kurşun isabet eden hamile Kader Küçükcoşkun'un ise yanlışlıkla vurulduğu öne sürüldü.