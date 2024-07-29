Site havuzunda haşema engeline 2 gözaltı kararı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini bir kadının haşema giydiği gerekçesiyle havuza alınmamasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden Meral Algün, ortak havuza haşemayla girdiği sırada önce görevli S.D., ardından da site yöneticisi A.K. tarafından yasak olduğu gerekçesiyle uyarıldı. Mayo veya şort yerine haşemayla girmesi halinde havuzun kullanıma kapatılacağının söylenmesi üzerine Algün, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kendisine yapılan ayrımcılığı kabul etmediğini belirterek şikayette bulundu.Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, " Kadın vatandaşımızın şikayetinin ardından konu hakkında şüphelilerin ifadeleri alınmış ve Cumhuriyet Savcılığı'nca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca Valiliğimizce de ayrımcılık içeren bu konu hakkında inceleme başlatılmıştır" denildi. Meral Algün'ün eşi Muhammed Algün ise konunun hukuki takibini yapacaklarını vurgulayarak, "Bu davranış hiçbir ahlaka, hiçbir dine uygun değildir, kesinlikle tasvip etmiyorum" ifadesini kullandı.