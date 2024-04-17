Sivas - İstanbul YHT seferleri ne zaman başlıyor? Bakan Uraloğlu açıkladı: Sivas - İstanbul YHT durakları

SİVAS - İSTANBUL YHT SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sivas İstanbul YHT seferlerine yönelik çalışmanın tamamlandığını aktaran Bakan Uraloğlu, ilk seferi açıkladı:

"Sivas'tan 4 Mayıs saat 13.00'da hareket edecek Yüksek Hızlı Trenimiz ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul'dan da 08.40'ta hareket edecek, Sivas' a 15.58' de varacak, Sivas' tan 13.00' da hareket edecek ve İstanbul' a 20.08' de ulaşacaktır."