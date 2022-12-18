Sivas TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgula: 2022 TOKİ Sivas 1+1, 2+1, 3+1 kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Sivas kura çekimi 16-17 Aralık tarihlerinde düzenlendi. 18 Aralık tarihinde Sivas TOKİ kura sonuçları ekranına erişerek nihai isim listesini sorgulamak isteyen vatandaşlar e-Devlet ve TOKİ linki için araştırmaları hızlandırdı. 1+1, 2+1, 3+1 evlerin hak sahiplerini bulduğu Sivas TOKİ kura sonuçları detaylarına ve sonuç ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilir, Sivas TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulaması yapabilirsiniz. Sivas TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgula!

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Sivas kura sonuçları 3+1 2022 isim listesi ile 2+1 isim listesi bugün vatandaşların araştırma konusu halini aldı. Saat 10:00'da düzenlenen kura çekiminin akabinde isim listesi TOKİ'nin internet sayfasından ve e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

TOKİ sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar direkt olarak Kura Sonuç Sorgulama sekmesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebilir.

TOKİ SİVAS KURA SONUÇ VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

TOKİ SİVAS KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI E-DEVLET!

SİVAS İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

Merkez: 400 konut

Suşehri: 200 konut

Şarkışla: 200 konut

17-25 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

12 ilde gerçekleştirilecek 17-25 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

18 Aralık: Sivas ve Gümüşhane

19 Aralık: Bayburt ve Tokat

20 Aralık: Rize ve Yozgat

21 Aralık: Yozgat ve Artvin

22 Aralık: Kırıkkale

23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon

24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir

25 Aralık: Nevşehir

NOT: Sivas Altınyayla, Tokat Yeşilyurt, Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.