Sivas’ta akıllara durgunluk veren ’tefecilik’ operasyonu: 3,5 milyarlık vurgun! 3 tutuklama

3,5 MİLYAR TL HAKSIZ KAZANÇ!

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 2 bin 897 tabanca mermisi, çok sayıda dijital materyal, borç defterleri, senetler, çekler ve çek defteri ele geçirildi. Şüphelilerin temasa geçtiği kişilerden yaklaşık 3,5 milyar TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.