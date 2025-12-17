Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta akıllara durgunluk veren 'tefecilik' operasyonu: 3,5 milyarlık vurgun! 3 tutuklama
Giriş Tarihi: 17.12.2025 13:00

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3 şüphelinin suç örgütü kurarak tefecilik ve yağma yöntemiyle 3,5 milyar TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

DHA Yaşam
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve Şarkışla ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, yağma, tehdit, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefete yönelik operasyon düzenledi.

3,5 MİLYAR TL HAKSIZ KAZANÇ!

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 2 bin 897 tabanca mermisi, çok sayıda dijital materyal, borç defterleri, senetler, çekler ve çek defteri ele geçirildi. Şüphelilerin temasa geçtiği kişilerden yaklaşık 3,5 milyar TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

