Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta FETÖ firarisi üç kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 7.2.2025 18:29 Son Güncelleme: 7.2.2025 19:42

Sivas’ta FETÖ firarisi üç kişi yakalandı

Sivas’ta FETÖ/PYD örgütüne üye olmaktan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişi polis ekiplerince yakalandı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta FETÖ firarisi üç kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmaktan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 6 ay 22 gün bulunan E.G., 4 yıl 2 ay cezası bulunan M.Ç. ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.A. yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas’ta FETÖ firarisi üç kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA