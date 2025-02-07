Sivas’ta FETÖ firarisi üç kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmaktan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 6 ay 22 gün bulunan E.G., 4 yıl 2 ay cezası bulunan M.Ç. ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.A. yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.