Sivas’ta iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesi Kuşkayası köyünde önceki gece saat iki aile arasında tüfekli kavga çıktı. T.Ş. (24), S.Ş. (56) ve Y.Ş. (16) ile İlbey Yönezer (63), E.Y. (24) ve E.Y. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle her iki taraf yanlarında bulunan tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Olayda İlbey Yönezer başından, E.Y. ayağından, T.Ş. kolundan ve Y.Ş. ise ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İlbey Yönezer yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.