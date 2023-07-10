Sivas’ta kahreden manzara: Baba-oğul öldü! 4 kişi yaralı!

Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Bayram Bilici ile yanında bulunan oğlu Onur Bilici olay yerinde hayatını kaybetti, yanlarında bulunan Fatma Bilici (43), Dilek Bilici (20) ve Ömer Bilici (10) ile vinç sürücüsü Halit Karahan yaralandı.