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Giriş Tarihi: 10.7.2023 16:43

Sivas'ta kahreden manzara: Baba-oğul öldü! 4 kişi yaralı!

Sivas Şarkışla'dan kahreden bir haber geldi. Vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Bayram Bilici (45) ile oğlu Onur Bilici (12) yaşamını yitirdi...

DHA
Sivas’ta kahreden manzara: Baba-oğul öldü! 4 kişi yaralı!

Korkunç kaza, saat 14.30 sıralarında Şarkışla-Kayseri Pınarbaşı yolu Cemel beldesi kavşağında meydana geldi. Halit Karahan yönetimindeki 58 FR 033 plakalı vinç ile Bayram Bilici idaresindeki 46 KV 789 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.

Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Bayram Bilici ile yanında bulunan oğlu Onur Bilici olay yerinde hayatını kaybetti, yanlarında bulunan Fatma Bilici (43), Dilek Bilici (20) ve Ömer Bilici (10) ile vinç sürücüsü Halit Karahan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...

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Sivas'ta kahreden manzara: Baba-oğul öldü! 4 kişi yaralı!
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