Sivas’ta kayıp Alzheimer hastasından kahreden haber geldi: 15 kilometre uzaklıkta bulundu!

5 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yapılan ihbarın ardından köye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 49 kişilik ekip, 2 arama köpeği ve dron desteğiyle yürütülen çalışmalarda, Ünal'ın cansız bedenine aramaların 5'inci gününde köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki yaylada ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.