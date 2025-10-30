Sivas’ta ’koca oğlan’ kameraya yansıdı: Seyir halindeyken önüne ayı fırladı!





'İLK BAŞTA KÖPEK SANDIK'

Safa Alp Kırca, "Arkadaşımın Şarköy'e çağırmıştı. Arabayı köyün girişinde bırakmıştık. Arabaya bindik 10 metre elma bahçesinde bir ayının yola atladığını gördük. İlk başta tam fark edemedik, köpek sandık. Kalkıp koşmaya başlayınca ayı olduğunu fark ettik. Baya yağlanmış etli, sevimli bir ayıydı. Biz de o arada telefon ile görüntüledik" dedi.