Sivas’ta korku dolu anlar! Saldırıya uğrayan Abdurrahman Selvi kabus dakikalarını anlattı: Kadın arabayı üzerime sürerken eşi bıçakladı!





"KADIN ARABAYI ÜZERİME SÜRERKEN EŞİ BENİ BIÇAKLADI"



Olayın 2025 yılı temmuz ayında yaşandığını ifade eden Abdurrahman Selvi, "Söz konusu kişinin iş yerinin önünden geçerken aramızda bir arbede yaşandı. Ben iş yerlerinin camını kırarak mala zarar verdim. Oradan ayrılıp ara sokağa girdiğimizde kavga büyüdü ve vücudumun çeşitli bölgelerinden bıçaklandım. Hem de arabayı üzerime sürerek beni öldürmeye çalıştılar. Kadın şahıs arabayı üzerime sürdü, eşi de beni bıçakladı. Boynumdan, göğsümden ve karnımdan hayati yerlerimden bıçaklandım. Arabanın arasında kalsam direkt ölecektim. Oradaki beni bıçaklayan şahıs 'o ölecek' diyerek bağırıyor. " dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör