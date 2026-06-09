Husumetlisi tarafından önce bıçaklandı, sonra araçla ezilmeye çalıştı! O anlar kamerada | Video
09 Haziran 2026 13:03
Husumetli olduğu kişilerle karıştığı kavgada bıçaklandıktan sonra otomobille ezilmek istenen bir kişi, olay anına ait görüntüleri paylaşarak, yaralamadan açılan davanın cinayete teşebbüs davasına dönüştürülmesini istedi.
"BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTILAR"
Olayın 2025 yılı temmuz ayında yaşandığını ifade eden Abdurrahman Selvi, "Söz konusu kişinin iş yerinin önünden geçerken aramızda bir arbede yaşandı. Ben iş yerlerinin camını kırarak mala zarar verdim. Oradan ayrılıp ara sokağa girdiğimizde kavga büyüdü ve vücudumun çeşitli bölgelerinden bıçaklandım. Hem de arabayı üzerime sürerek beni öldürmeye çalıştılar. Kadın şahıs arabayı üzerime sürdü, eşi de beni bıçakladı. Boynumdan, göğsümden ve karnımdan hayati yerlerimden bıçaklandım. Arabanın arasında kalsam direkt ölecektim. Oradaki beni bıçaklayan şahıs 'o ölecek' diyerek bağırıyor. Kendisi bunu söylediği halde nasıl yaralamadan dava açıldı, ben hayret içerisindeyim. Ben yasaların herkese karşı eşit olmasını istiyorum. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Olayın tüm yönleriyle araştırılıp, bunu yapan kişinin hak ettiği ceza ne ise onlarında aynı şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi.
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