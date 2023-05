Sivas’ta Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Sivas’ta Yenilecek Yemekler

Tarihi ve doğal güzellikleriyle çok fazla yerli yabancı turist çeken Sivas'ta yemek kültürü de son derece popülerdir. Birbirinden güzel yemekleri ve tatlılarıyla dikkat çeken Sivas'ta ne yenir ne içilir sorusu merak edilmiştir. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas, İç Anadolu'nun en eski yerlerinden birisidir. Bu nedenle farklı lezzetler buranın vazgeçilmezidir. Yemek kültürü denildiğinde akla ilk gelen yerlerden birisi olan Sivas'ın mutfağı çok merak edilmiştir. Sivas'ta yenecek yemekler çeşitlilik göstermekle birlikte, sivasın hangi yemeği meşhur sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Yemeklerin yanı sıra Sivas'ta hangi tatlı yenir sorusu da dikkat çekecektir. Sivas yemek kültürüne dair merak edilenlere bu yazımızda yer verdik. Kahvaltıda, öğle ve akşam yemeğinde Sivas'ta yenilecek yemekler tam liste sizlerle.

Sivas'ta Ne Yenir, Ne İçilir?

Özellikle damak zevkine önem veren kişiler için meşhur geleneksel yemekleri ile ön plana çıkan Sivas'ta yenecek yemekler çeşitlilik gösterir. Sivas'ın meşhur yemekleri arasında ilk sırada yer alan sivas pancarı, kuzu etinin patlıcan, domates ve biberle harmanlandığı eşsiz bir yemektir. Sivas'ın hamurlu yemekleri arasında bulunan Baviko, yöreye has bir diğer lezzettir. Bu yöreye has ilk akla gelen madımak yemeği ise, madımak otundan yapılan bir tür yemek çeşididir. Mercimek yemeğinin bir çeşidi olan mercimek badı, ayran dökülerek sevilen sirok, sivas köftesi, ketesi ve özellikle çayla beraber tüketilen katmeri akla ilk gelen lezzetlerden birisidir. Cılbır ve yöreye has pancar ile yapılan pezik turşusu da Sivas'ın meşhur yemeklerinden birisidir.

Sivas'ta Yenecek Yemekler

Meşhur lezzetiyle ön plana çıkan Sivas'ta yenecek yemekler merak edilmiştir. Et ürünlerinin yanı sıra mercimek gibi baklagiller grubuyla da yapılabilen yemekler çeşitlilik gösterecektir. Kahvaltıda buraya has Sivas kellesi çok meşhurdur. Buraya özgü yiyecekler ve tatlılar ise şu şekilde karşımıza çıkacaktır;

Kesme Aşı

Baviko

Kelle Tatlısı

Sirok (Gömme)

Salata Kurutması

Sivas Köfte

Mercimek Badı

Pezik ( Dal Turşusu)

Peskütan Çorbası

Sivas Katmeri

Sivas Ketesi

Hingel

Sivas Pidesi

Sübüra

İçli Köfte

Divriği Pilavı

Sivas Kebabı

Madımak Yemeği

Sivas'ta Hangi Tatlı Yenir?

Sivas, yemek kültürünün yanı sıra farklı tatlılarla da son derece dikkat çekmiştir. Özellikle yemeklerden sonra tatlı tüketmek isteyenler, Sivas'ta hangi tatlı yenir sorusuna cevap ararlar. Sivas'ın oldukça meşhur tatlıları; kelle tatlısı, gazete baklavası ve kalburabastı tatlıları olarak çeşitlilik gösterir. Tatlı kategorisine girmese bile Sivas katmeri, çayın yanında özellikle tercih edilen yörenin meşhur atıştırmalığıdır.