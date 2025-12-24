Sivas’ta öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı

Kaza, sabah saat 07.45 sıralarında merkeze bağlı Alahacı köyü yakınlarında meydana geldi. Yıldız Beldesi İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan okul servisi, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada okul servisinde bulunan 14 lise öğrencisi ile servis şoförü yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.