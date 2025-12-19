Sivas’ta Selçuklu Müzesi’nin yapımı tamamlandı

Sivas Belediyesi'nin "Kale Projesi" kapsamında hayata geçirdiği "Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi"nin yapımı tamamlandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müzeyi ziyaret eden Belediye Başkanı Adem Uzun, eserleri inceleyerek Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademi Başkanı Doç. Dr. Işın Fırat'tan bilgi aldı. Selçuklu mirasını yaşatmayı amaçlayan müzenin, "Kale Projesi"nin tamamlanmasının ardından 2027'de ziyarete açılması planlanıyor. Müze, Sivas'ın Selçuklu dönemindeki tarihi ve kültürel önemine ışık tutuyor. Yapımı tamamlanan müzede bazı çalışmaların devam ettiği öğrenildi. AA