Sivas’ta vagon onarım fabrikasında feci kaza! İşçi iki vagon arasına sıkışarak can verdi

Sivas'ta vagon onarım fabrikasında yük vagon biriminde vinç operatörü olarak çalışan İlyas Aslan, akşam saatlerinde iki vagon arasındaki kancayı çıkarmak istedi. Bu sırada vagonların hareket etmesi üzerine iki vagon arasında kalan İlyas Aslan, ağır yaralandı. İşçi arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Aslan çağırılan ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İlyas Aslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan'ın iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.