Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta vagon onarım fabrikasında feci kaza! İşçi iki vagon arasına sıkışarak can verdi
Giriş Tarihi: 30.9.2022 12:11 Son Güncelleme: 30.9.2022 13:16

Sivas’ta vagon onarım fabrikasında feci kaza! İşçi iki vagon arasına sıkışarak can verdi

Sivas’ta vagon üretim ve onarımının yapıldığı bir fabrikada çalışan İlyas Aslan (48), vagonlar arasında kanca söktüğü sırada iki vagon arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi kurtarılamadı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas’ta vagon onarım fabrikasında feci kaza! İşçi iki vagon arasına sıkışarak can verdi

Sivas'ta vagon onarım fabrikasında yük vagon biriminde vinç operatörü olarak çalışan İlyas Aslan, akşam saatlerinde iki vagon arasındaki kancayı çıkarmak istedi. Bu sırada vagonların hareket etmesi üzerine iki vagon arasında kalan İlyas Aslan, ağır yaralandı. İşçi arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Aslan çağırılan ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İlyas Aslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan'ın iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

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Sivas’ta vagon onarım fabrikasında feci kaza! İşçi iki vagon arasına sıkışarak can verdi
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