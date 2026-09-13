Haberler Yaşam Haberleri Siverek’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 13.09.2026 23:58 Son Güncelleme: 14.09.2026 00:07

Siverek’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
Siverek’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerindeki Karakoyun Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan Ş.A. (49) yönetimindeki 43 AFL 955 plakalı araç, Gözelek Mahallesi yol ayrımından ana yola kontrolsüz şekilde çıktığı öne sürülen M.A. (67) yönetimindeki 63 N 0840 plakalı araca çarptı.

Siverek'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı


Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada, 63 N 0840 plakalı aracın sürücüsü M.A. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan G.C. (54) yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

#SİVEREK #ŞANLIURFA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Siverek’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA