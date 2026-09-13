Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerindeki Karakoyun Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan Ş.A. (49) yönetimindeki 43 AFL 955 plakalı araç, Gözelek Mahallesi yol ayrımından ana yola kontrolsüz şekilde çıktığı öne sürülen M.A. (67) yönetimindeki 63 N 0840 plakalı araca çarptı.

Siverek'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı



Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada, 63 N 0840 plakalı aracın sürücüsü M.A. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan G.C. (54) yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.