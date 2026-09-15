Haberler Yaşam Haberleri Siverek’te yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü
Giriş Tarihi: 15.09.2026 18:51 Son Güncelleme: 15.09.2026 18:56

Siverek’te yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücünün dikkati sayesinde alevler büyümeden yolcular tahliye edildi.

İHA
Siverek’te yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü
  • ABONE OL

Olay, Siverek-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siverek'ten Diyarbakır istikametine seyir halinde olan 07 CCT 130 plakalı Star Batman yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek içerisindeki yolcuları tahliye etti. Yolcuların güvenli şekilde araçtan indirilmesinin ardından alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Siverek'te yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, sürücünün yangını erken fark ederek yolcuları tahliye etmesi faciayı önledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#SİVEREK #ŞANLIURFA #DİYARBAKIR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Siverek’te yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA