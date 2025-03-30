Siyasilerden Ramazan Bayramı mesajı: Dikkat çeken birlik ve beraberlik vurgusu

Siyasiler, Ramazan Bayramı için sosyal medyadan mesaj yayınladı. İsrail zulmünün yaşandığı Gazze'nin de unutulmadığı bayram mesajlarında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. İşte siyasilerin bayram mesajları:

"MİLLETÇE BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞ İÇİNDE..."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ramazan Bayramı için sosyal medyadan yayınladığı mesajında Gazze'yi unutmadı. Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Bayramın ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Küskünlüklerin sona erdiği, büyüklerin ve komşuların ziyaret edildiği, çocukların sevindirildiği bir bayram olsun. Milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, bizi biz yapan değerlerimizi yaşatalım. Dualarımız, Gazze başta olmak üzere bayramı zor şartlarda karşılayan mazlumlar için.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ramazan Bayramı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun.

"İSLAM ALEMİNE BARIŞ, HUZUR VE ESENLİK GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yayınladığı bayram mesajında şu ifadeleri kullandı:

Büyük bir hasretle beklediğimiz #Mübarek #Ramazan ayını uğurladık… Şimdi bayram zamanı. Ramazan Bayramı'mızın, ülkemize, milletimize ve başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere İslam alemine, barış, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun

"BAYRAMIN BÖLGEMİZE BARIŞ VE HUZUR GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ramazan Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Aziz milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Bayramın tüm gönüllere sevinç, hanelere bereket, bölgemize ve insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.

"AZİZ MİLLETİMİZİN BAYRAMINI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE TEBRİK EDİYORUM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ramazan Bayramı mesajında Filistin'i unutmadı. Mesajında "Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. Bayram Namazını Pendik Çarşı Camisinde kıldık, gönlü güzel hemşehrilerimizle bayramlaştık. Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu güzel günlerin milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalarda sürmekte olan zulmün ve hak ihlallerinin bir an önce son bulmasını Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İYİLİK VE GÜZELLİK DUASIYLA..."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ramazan Bayramı'nı "İyilik ve güzellik duasıyla… Dirlik, birlik ve muhabbet temennisiyle… Soykırımların olmadığı, çocukların öldürülmediği adil bir dünya umuduyla… Depremzede kardeşlerimizle dayanışma azmimizi koruyarak; Büyük ve güçlü Türkiye'de, sağlık, huzur ve mutlulukla, nice bayramlara erişmek dileğiyle… Bayramın mübarek, günün aydın olsun Türkiyem" mesajıyla kutladı.

"KALPLERİN BİRLEŞTİĞİ, SEVİNCİN ÇOĞALDIĞI..."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı için yayınladığı mesajında Aile Yılı'na vurgu yaptı. Şu ifadeleri kullandı:

Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ramazan boyunca sabrı, kanaati ve kardeşliği hep birlikte yaşadık. Şimdi ise bayramın bereketini tüm sevdiklerimizle paylaşma vakti. #AileYılı'nda ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun!

"RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ramazan Bayramı için şu mesajı yayınladı: Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan bizi bir sonraki Ramazan ayına huzurla, sağlıkla kavuşturmasını diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.