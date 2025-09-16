Skandal şarkı sözlerine soruşturma: 5 Rock grubu üyesi tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir rock grubunun şarkı sözleri ve görsel tasarımlarında dini değerlere hakaret içeren ifadeler bulunduğu gerekçesiyle harekete geçti.

SKANDAL ŞARKI SÖZLERİNE SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde grubun şarkılarında yer alan bazı ifadeler soruşturmanın odağına girdi. "Ne zaman küf kokulu salonlar camilerin doldurulmuş kurtlu cesetlerle" ve "hacılar kazıklara oturtuldu" gibi sözler, dini değerleri hedef aldığı gerekçesiyle dosyaya delil olarak girdi. Başka bir şarkı sözünde ise, "kurban edilmiş cehennemin dört prensine" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

"SADECE MÜZİSYENLİK YAPIYORUZ"

Soruşturma kapsamında grup üyeleri B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinde söz konusu şarkılar ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgilerinin olmadığını savunarak, "Biz yalnızca müzisyenlik yapıyoruz" dedi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından 5 şüpheli tutuklama talebiyle Hakimliğe sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.