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Giriş Tarihi: 16.1.2023

Skandaldan cinayet çıktı

Almanya’da, adli tıpta cesedi karıştırıldığı için yakılan Abdülkadir Sargın’ın cinayet kurbanı olduğu ortaya çıktı. Hannover Savcılığı, katil zanlısının Sargın’ın oğlu olduğunu açıkladı

MEHMET UZUN
Mustafa AKBABA
Skandaldan cinayet çıktı
Almanya'da beyin kanaması sonucu ölen Abdülkadir Sargın'ın, adli tıp kurumunda cesedi bir Alman'ın cenazesi ile karıştırıldı. Sargın'ın cenazesinin Alman sanılarak yakıldığı haberi gelince ailesi büyük şok yaşadı. Skandalın ardından ikinci bir şok daha yaşandı. Savcılık incelemesinde Sargın'ın oğlu tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

KAFASINA SERT CİSİMLE VURMUŞ
Edinilen bilgilere göre 13 Aralık 2022'de eve sarhoş gelen oğlu Hasan Sargın (37) yemek sofrasına oturmak istedi. Bunun üzerine 71 yaşındaki baba Abdülkadir Sargın ile arasında tartışma çıktı. Abdülkadir Sargın'ın oğlundan evi terk etmesini istemesi üzerine Hasan Sargın'ın babasının kafasına sert bir cisimle vurduğu kaydedildi. Hastaneye kaldırılan baba Abdülkadir Sargın, 14 Aralık'ta beyin kanamasından öldü.



YANLIŞ CENAZE YAKILDI
Abdülkadir Sargın'ın cenazesi vefattan bir gün sonra otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından cenaze nakil firmasına Sargın'ın cenazesi diye başka bir cenaze teslim edildi. Ailesi yıkama işlemi sırasında cenazenin babalarına ait olmadığını gördü. Aile, adli tıp kurumuna gidince, cenazelerin karıştığı ortaya çıktı. Aileye 81 yaşındaki bir Alman'ın cenazesini teslim eden kurum, Sargın'ın cenazesinin yakıldığını açıklamak zorunda kaldı. Aile bunun üzerine babalarının küllerini alıp Stöcken Müslüman Mezarlığı'nda toprağa verdi. Sargın ailesi, konuya ilişkin açıklamada bulunmazken, babasının ölümüne neden olduğu belirtilen Hasan Sargın'ın psikolojik sorunlar yaşadığı, klinikte kaldığı, olay günü klinikten izinli eve gittiği, olaydan sonra tekrar kliniğe döndüğü öğrenildi. Cenaze törenine katılan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Abdülkadir Sargın'ın diğer oğlu Kerem ile kızı Ayşegül'e başsağlığı dilemişti.

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Skandaldan cinayet çıktı
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