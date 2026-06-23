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Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:39 Son Güncelleme: 23.06.2026 09:44

Ankara'da acı kaza! Hafif ticari araç Skuterı metrelerce sürükledi: 11 yaşındaki çocuğun kahreden son anları kamerada...

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

SENA UYANER SENA UYANER Yaşam
Ankara’da acı kaza! Hafif ticari araç Skuterı metrelerce sürükledi: 11 yaşındaki çocuğun kahreden son anları kamerada...
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Kaza, Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Skuter ile yol kenarında ilerleyen 11 yaşındaki A.Y.A.'ya seyir halindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Y.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da skuter ile giderken hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü! Kaza anı kamerada

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAHRAMANKAZAN #ANKARA

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Ankara'da acı kaza! Hafif ticari araç Skuterı metrelerce sürükledi: 11 yaşındaki çocuğun kahreden son anları kamerada...
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