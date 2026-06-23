Ankara’da acı kaza! Hafif ticari araç Skuterı metrelerce sürükledi: 11 yaşındaki çocuğun kahreden son anları kamerada...

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Y.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da skuter ile giderken hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü! Kaza anı kamerada

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör