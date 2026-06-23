Ankara’da acı kaza! Hafif ticari araç Skuterı metrelerce sürükledi: 11 yaşındaki çocuğun kahreden son anları kamerada...

Kaza, Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Skuter ile yol kenarında ilerleyen 11 yaşındaki A.Y.A.'ya seyir halindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Y.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da skuter ile giderken hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü! Kaza anı kamerada
Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.