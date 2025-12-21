SMA hastası Alperen’in annesinden Türkiye’ye çağrı

17 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konulan 10 yaşındaki Feyyaz Alperen Cantekin'in tedavisi için gereken bağış miktarının yüzde 65'i tamamlandı. Anne Özge Cantekin, "Kilo sınırına yaklaştık. Zamanımız çok az kaldı. Tüm Türkiye'nin sesimizi duymasını istiyorum. Bir an önce Alperen'in sağlığına kavuşmasını istiyorum" dedi.Manisa'da yaşayan Feyyaz Alperen Cantekin'e, 17 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Şu an 10 yaşında olan Alperen, hiç okula gidemedi, yürüyemedi ve yaşıtları gibi oyun oynayamadı. Alperen'in bağış hesabı için destek isteyen anne Özge Cantekin, Alperen'in kritik kilo sınırına yaklaştığını ve zamanının azaldığını belirterek, "Alperen şu anda 19 kilograma ulaştı. 21 kilo olmaması gerekiyor. Bu yüzden yemek bile yiyemiyor. Tüm Türkiye'nin sesimizi duymasını istiyorum."