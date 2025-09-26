SMA hastası çocukların ailelerinde ilaç mutluluğu

SMA ilacının Türkiye'de üretilecek olması ailelerde sevinçle karşılandı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan depremzede Alsat ailesinin Türkiye'nin en büyük SMA Tip 1 hastası 9,5 yaşındaki çocukları İkra Nur'un annesi Zeynep Alsat'da bu ilacın çocuklar için umut olabileceğini söyledi.

1 SANİYE BİLE ÖNEMLİ

Anne Zeynep Alsat (35), "9,5 yıldır ne yaşadığımızı bir biz bir Allah biliyor. Çocuğumuz her geçen gün gözlerimizin önünde eriyor. İkra Nur her saniye büyüyor ama biz büyümesin diye dua ediyoruz. Çünkü şu anda 20 kilo ve tedavi olabilmesi için 21 kiloyu geçmemesi gerekiyor. Çocuğum kilo almasın diye diyet yaptırıyorum. Kampanyamız daha yüzde 58'de. Bu çocuklar için her saniye çok önemli. Bakanlığın ilaç açıklaması bu çocuklar için umut olacak. İnşallah bir an önce hayata geçirilir de bu çocukların da acısı diner. Yoksa biz de ister miyiz yıllarca para biriktirmek için uğraşmayı, bilmediğimiz ülkelere gitmeyi. Çocuklarımız inşallah kendi ülkemizde tedavilerini olurlar. İnşallah biz de görürüz ama biz olmasak da diğer çocuklar için bu ilaç umut olsun" dedi.