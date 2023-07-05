SMA hastası ikizler yardım bekliyor

Van'da 5 çocuklu Feleknaz ve Ercan Öner çiftinin ikiz çocukları Nursima ve Aysima'ya 5 yaşındayken SMA teşhisi kondu. Geçirdikleri trafik kazasında anne Feleknaz Öner bakıma muhtaç hale gelince hala Nur Öner, ikizleri İstanbul'a getirdi.İkizlerin tedavisi için gereken paranın toplanabilmesi için Van Valiliği'nden izin alan aile, 1 yıllık sürede paranın yalnızca yüzde 11'ini toplayabildi. Valiliğe tekrar başvurarak 1 yıllık ek süre alan aile, ikinci sürenin de dolması durumunda yeni bir süre uzatımı olma imkânı olmadığını belirterek bu sürenin de son 6 ayına girdiklerini hatırlatıp destek çağrısını yineledi. İkizler için sosyal medyada yardım çağrısı başladı."ikizlere_umutol" adıyla bir sayfa açan hala Öner, "Türkiye'de kullanılan ilaç, hastalığı durdurmuyor, sadece yavaşlatıyor. Bu sebeple bir an önce tedavi olmaları gerekiyor. SMA hastası ikiz olunca çift kampanya yürütüyoruz. Herkesten destek bekliyoruz. Süreç zorlu geçiyor ve çok büyük desteğe ihtiyacımız var. Normalde bu tür kampanyalarda tek hasta oluyor ve anne ile babaları çocuklarının yanında oluyor. Bizim ise hem hastamız ikiz hem de annenin geçirdiği kaza sonrasında sağlık durumu iyi değil. Baba ise hem eşiyle hem de diğer 3 çocuğuyla ilgileniyor. Bu sebeple ikizlerin yanında olamıyorlar" dedi.