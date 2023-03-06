SMA’lı Duru kızı yaşatalım

Adana'da SMA Tip-1 kas hastası 1 yaşındaki Duru Kuş için ailesi depremlerle büyük korku yaşadı. İlk gün araçlarında, daha sonra ise 1 hafta yurtta kalan Duru'nun bu süreçte üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini belirten annesi Burcu Kuş, "Enfeksiyon daha fazla ilerlerse yoğun bakımda yatma durumu var. Herkesi vicdan ve merhametine sesleniyorum. Duru'yu görmezden gelmeyin ve elinden tutun. Bu tür afetlerde yaşadığımız süreç daha ağır tablolar oluşturuyor. Kızım yaşamak için tüm gücüyle bir savaş veriyor ve bu süreci artık hızlandırmak için yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz" diye konuştu. Kuş "Kızımız için 'smadurukus' adıyla sosyal medya hesabı açtık. Yardımlarla ilaç bedelinin yüzde 38'ine ulaşıldı" dedi. DHA