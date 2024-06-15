SMA’lı ikizlerin umudu azalıyor

İstanbul Maltepe'de yaşayan Nur Öner, ikiz kardeşlerin ikisinde de görüldüğü için dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan SMA hastası 7 yaşındaki yeğenleri Nursima ve Aysima'nın tedavileri için gerekli olan 3.5 milyon doların toplanması için yardım çağrısı yaptı. Van Valiliği'nden alınan izinle başlatılan yardım kampanyası, yeterli para toplanamadığı için 1 yıl uzatıldı. Kampanya süresince ikizlerin her biri için yüzde 42 oranına ulaşıldı. 8 ay kaldığını belirten hala Nur Öner, anne ve babalarından uzak kalan "İkizlere umut ol" çağrısı yaptı.