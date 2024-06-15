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Giriş Tarihi: 16.6.2024

SMA’lı ikizlerin umudu azalıyor

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
SMA’lı ikizlerin umudu azalıyor
İstanbul Maltepe'de yaşayan Nur Öner, ikiz kardeşlerin ikisinde de görüldüğü için dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan SMA hastası 7 yaşındaki yeğenleri Nursima ve Aysima'nın tedavileri için gerekli olan 3.5 milyon doların toplanması için yardım çağrısı yaptı. Van Valiliği'nden alınan izinle başlatılan yardım kampanyası, yeterli para toplanamadığı için 1 yıl uzatıldı. Kampanya süresince ikizlerin her biri için yüzde 42 oranına ulaşıldı. 8 ay kaldığını belirten hala Nur Öner, anne ve babalarından uzak kalan "İkizlere umut ol" çağrısı yaptı.
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SMA’lı ikizlerin umudu azalıyor
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