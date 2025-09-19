SMA’lı Zeynep yardım bekliyor

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan Murat ve Esra Özinal çiftinin 4 yaşındaki kızları Zeynep, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele ediyor. 6 aylıkken anneannesi ve annesinin reflekslerindeki zayıflamayı fark etmesi üzerine hastaneye götürülen Zeynep'e genetik test yapıldı ve hastalık teşhis edildi.

MAMAYLA BESLENİYOR

Doktorlar, Türkiye'de uygulanan "Nusinersen" tedavisinin hastalığın şiddetini azaltabileceğini belirtti. Ancak bu tedavi kesin çözüm sağlamıyor. Kesin tedavi için yurtdışında uygulanan ve yaklaşık 1 milyon 819 bin dolar maliyeti olan "Zolgensma" ilacı gerekiyor. 18 aylıkken yutma refleksini kaybeden Zeynep, yoğun bakımda tedavi gördü ve şu anda medikal mamalarla besleniyor. Fizik tedavi ve yutkunma terapisi almaya devam ediyor. Aile, valilikten aldığı izinle yardım kampanyası başlattı. Şu anda devam eden kampanyada bağış oranı % 44 seviyesinde bulunuyor. Kampanya aralık ayında sona erecek. Anne Esra Özinal, "Zeynep tedaviye uygun, zamanımız dar. Desteklerinizi bekliyoruz" dedi.