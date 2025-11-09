SMA’yı yendi okula başladı

Çağın önemli hastalıkları arasında yer alan SMA, Azra bebek ve ailesinin ümitlerini bitiremedi. İzmir Torbalı'da yaşayan Hakan ve Duygu Güngör çiftinin kızları Azra'ya henüz 16 aylıkken SMA Tip2 teşhisi konuldu. Küçük Azra için ailesi, tedavi sürecine başlamadan önce Zolgensma gen tedavisi için yaklaşık 1 milyon 817 bin dolarlık yardım kampanyası başlattı. 17 ayda toplanan parayla, Azra ve ailesi Dubai'ye giderek tedaviyi tamamladı. Kas gücünü yeniden kazanan ve yürümeye başlayan Azra, anaokulu sıralarında yerini aldı. Ailesi, kızlarının her adımının büyük bir umut kaynağı olduğunu vurgulayarak "Onu okulda görmek tarif edilemez mutluluk" dedi.