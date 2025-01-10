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Giriş Tarihi: 10.1.2025 14:56 Son Güncelleme: 10.1.2025 15:02

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Adana'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ömer Faruk (68) ile eşi Semiha Koçak (64) hayatını kaybetti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Olay, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Gece yarısı işten gelen Soner Koçak (29), odasına geçerek uyudu. Koçak, kahvaltıya uyandırmak için salona gittiğinde babası Ömer Faruk ile annesi Semiha Koçak'ı hareketsiz yatarken buldu.

Babası ve annesinin ağzından kan geldiğini gören Koçak'ın ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde çiftin, yattıkları odadaki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından öldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Koçak çiftinin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
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