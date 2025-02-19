Sofra başı cinayetine çifte tutuklama

İstanbul Sultangazi'de yaşayan Faruk Kalburcu (46), cumartesi akşamı evinde sırtından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından eşi Pınar Kalburcu ve baldızı Çiğdem B. gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'nin yürüttüğü soruşturmada, Pınar Kalburcu'nun eşinin silahla oynarken kendini vurduğunu iddia ettiği, Çiğdem B.'nin ise silahın kazayla ateş aldığını söylediği öğrenildi. Çelişkili ifadeler nedeniyle iki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay sırasında evde bulunan Kalburcu'nun oğlu 15 yaşındaki E.K.'nin ise "Yer sofrasında yemek yiyorduk. Teyzem silahı çantasından çıkardı ve babama, 'Seni vurayım mı?' diye şaka yaptı. Babam da 'Dur, yapma!' diye elini kaldırınca silah ateş aldı" dediği öne sürüldü.Soruşturmada, olayda kullanılan silahın Çiğdem B.'nin vefat eden eşine ait olduğu ve ruhsatın daha sonra kendisine geçtiği belirlendi. Olayın detayları incelenirken soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.