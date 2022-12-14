Sofya Ekspresi gezmeyi seven kişilerin merak ettiği deneyimlerden biridir. Peki oldukça popüler olan bu gezi rotası için Sofya Ekspresi vize istiyor mu? İstanbul'dan Sofya'ya uzanan Sofya Ekspresi kaç saat sürüyor, İstanbul-Sofya tren bileti 2022 fiyatları ne kadar biliyor musunuz? Sofya Ekspresi ile bir seyahat planınız varsa Halkalı-Sofya tren kaç TL merak ediyor olabilirsiniz. İstanbul Sofya tren güzergahı ile ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızda!

Sofya Ekspresi Nedir, Sofya Ekspresi ile Nasıl Seyahat Edilir?

Eski adı Bosfor Ekspresi olan tren hattı yeni adıyla artık Sofya Ekspresi olarak geçiyor. Demiryolu ile yolcu taşımacılığında Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olarak adlandırılan İstanbul Sofya Ekspresi, ülkemizde İstanbul-Halkalı'dan hareket etmektedir. Halkalı'dan hareket eden tren Bulgaristan'ın Sofya kentine kadar yarım günlük bir yolculuk deneyimi sunmaktadır. Toplam 10 durakta duran trenle seyahat edebilmek için Bulgaristan ya da Schengen vizenizin olması gerekmektedir. Ayrıca bu yolculuk için biletler internet üzerinden satılmadığı için biletinizi İstanbul (Halkalı-Sirkeci-Söğütlüçeşme), Ankara ve Eskişehir'deki uluslararası gişelerden temin edebilirsiniz.

Sofya Ekspresi Kaç Saat Sürüyor? İstanbul Sofya Tren Bileti Kaç TL ve Vize Gerekli Mi?

İstanbul-Sofya güzergahını izleyen İstanbul Sofya Ekspresi; İstanbul'dan Sofya'ya 11 saat 55 dakikada, Sofya'dan İstanbul'a ise 11 saat 4 dakikada varmaktadır. Sofya Ekspresi yolculuğu İstanbul Halkalı'dan başlayıp sırasıyla; Çerkezköy, Alpullu, Edirne, Kapıkule, Svilengrad, Dimitrovgrad, Plovdiv, Pazarcık ve Sofya olmak üzere toplam 10 duraktan oluşmaktadır.

Türkiye'den Bulgaristan'a uzanan Sofya Ekspresi yolculuğu için 4 kişilik kuşetli vagonda kişi başı 31,12 Avro, 2 kişilik yataklı vagonda kişi başı 36,12 Avro, 1 kişilik yataklıda ise tek kişi 66,68 Avro ödeme yapmanız gerekmektedir.