Sokak düğününde karşılaşan husumetliler çatıştı! 1 ölü

Olay, Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille seyir halindeki Kadir Aydeniz, sokak düğününde husumetli olduğu Muhammet K.'yi görünce aracın içinden tabancayla ateş açtı. Muhammet K. de tabancasıyla karşılık verince sokakta silahlı çatışma çıktı. Muhammet K. ve Aydeniz, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde direksiyondaki Aydeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Muhammet K. ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELİSİ VAR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aydeniz'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Ameliyata alınan Muhammet K.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.