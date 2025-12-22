Sokak ortasında alacak-verecek kavgası: 1’i ağır 14 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Limonlu Sokak'ta meydana geldi. İnşaatlarda çalışan Ağrı nüfusuna kayıtlı inşaat işçileri aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 14 kişi bıçak darbesiyle vücutlarının değişik yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil servis ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kavgada sol göğsü ve boynundan bıçak darbesiyle ağır yaralanan Habib Geçer (18) ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Olayda bıçakla yaralanan diğer 13 kişi ise ambulanslarla KTÜ Farabi hastanesi ve ise Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan olayda kavgaya karışan çok sayıda kişi de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.