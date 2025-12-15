Haberler Yaşam Haberleri Sokak ortasında bıçaklı saldırı! 23 yaşındaki genç ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 15.12.2025 22:56

Sokak ortasında bıçaklı saldırı! 23 yaşındaki genç ağır yaralandı

Kalatepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde çıkan bıçaklı kavgada 23 yaşındaki A.T. karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın şüphelisi 19 yaşındaki E.O. gözaltına alındı.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde yaşanan bıçaklı kavga kanlı bitti. Kalatepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.O. (19) ile A.T. (23) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kavga sırasında E.O., A.T.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayın şüphelisi E.O. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

