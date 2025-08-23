Sokak ortasında enişte cinayeti

İstanbul Şişli'de Sevgi Çakır (35) ve eşi Ejder Çakır (34) arasında çıkan tartışma, silahlı bir saldırıyla trajik bir şekilde sonuçlandı. İddiaya göre Sevgi Çakır, eşiyle kavga ettikten sonra ikiz kardeşi Suat S.'nin evine gitti. Ejder Çakır, eşini eve geri getirmek amacıyla kayınpederi Bahattin S.'nin dükkânının bulunduğu sokağa geldiği sırada Suat S. tarafından silahla vuruldu. Ejder Çakır göğsü ve sol kolundan ağır şekilde yaralandı; diğer kardeşi tarafından hastaneye götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı ve saldırgan Suat S. gözaltına alındı. Suat S.'nin ifadesinde, "Ablama kötü davranıyordu, sürekli alkol alıyordu" dediği öne sürüldü. Suat S.'nin emniyette 25 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suat S. ve babası Bahattin S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden Ejder Çakır'ın 6, 10 ve 11 yaşlarında üç erkek çocuğu olduğu belirtildi.